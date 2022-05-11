عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صاحبة الوجه الملائكي.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟

الفنانة المعتزلة
الفنانة المعتزلة جيهان نصر

صاحبة الوجه الملائكي، والجمال الذي يجذب الأنظار، الفنانة المعتزلة جيهان نصر، التي حققت نجاح كبير في مجال الإعلانات وتقديم الفوازير والتمثيل، وحفرت لنفسها مكانة في قلوب الجماهير، على الرغم من اعتزالها الفن في وقت مبكر.

حققت الفنانة المعتزلة جيهان نصر نجاحات فنية عديدة متنوعة ما بين الإعلانات والتليفزيون والسينما والمسرح، قبل ان تعتزل الفن نهائيًا وتختفي بعيدًا عن الأضواء والشهرة، ما السر وراء اعتزالها الفن؟

أخبار الفن.. القائمة الكاملة لمسلسلات يُنتظر عرضها .. جيهان نصر تحتفل اليوم بـعيد ميلادها الـ 50

جيهان نصر تحتفل اليوم بـعيد ميلادها الـ 50

من هي جيهان نصر؟

وُلدت الفنانة المعتزلة جيهان نصر في مثل هذا اليوم 11 مايو عام 1972م، وحصلت على بكالوريوس رياض الأطفال، ثن اتجهت بعد ذلك للعمل في مجال الإعلانات الذي لاقت خلاله قبول كبير بسبب جمالها اللافت ووجهها الملائكي.

مسيرتها الفنية 

بدأت الفنانة المعتزل جيهان نصر مسيرتها الفنية، من مجال الإعلانات ولفتت نظر المنتجين إليها بسبب جمالها ورقتها وإطلالتها المميزة، واتجهت بعد ذلك للعمل في التمثيل خلال فترة الثمانينيات، حيث كانت أول أدوارها الفنية في فيلم « فوزية البرجوازية».

شارت جيهان نصر بعد ذلك في تقديم الفوازير فقدت فوازير «ألف ليلة وليلة»، إلى جانب عملها الفني في السينما حيث وقفت أمام الإمبراطور الراحل أحمد زكي في فيلم «شادر السمك»، وبرعت في التمثيل على المسرح من خلال مسرحية «عصفور ودبور».

توالت بعد ذلك الأعمال الفنية لـ جيهان نصر، حيث قدمت ما يقرب من 70 عمل فني متنوع بين السينما والدراما والمسرح، فقدمت أفلام «الكيت كات،  لعبة الانتقام، سقوط الطائر الغريب»، ومسلسلات «الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون، من الذي لا يجب فاطمة،  برئ في ورطة،  الأزواج الطيبين».

كما برعت في التمثيل على المسرحة فشاركت في مسرحيات « بهلول في أسطنبول، محاكمة في الزمن الضائع، مشهور في شهر العسل، خلافات زوجية».

جيهان نصر

سبب اعتزالها الفن 

قررت جيهان نصر في أواخر التسعينات، اعتزال الفن نهائيًا والابتعاد عن الأضواء والشهرة، وارتداء الجحاب، بعد أن تزوجت من زوجها الملياردير السعودي سعود الشربتلي عام 1998م، الذي اشترط عليها الابتعاد عن الفن.

وافقت الفنانة المعتزل جيهان نصر على شروط زوجها وبالفعل اعتزلت الفن وابتعدت تمامًا عن الأضواء والشهرة، وتزوجت منه وسافرت معه إلى السعودية.

جيهان نصر وزوجها
جيهان نصر الفنانة المعتزلة فوزية البرجوازية الكيت كات من الذي لا يجب فاطمة الملياردير السعودي سعود الشربتلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

بـ 15 جنيها .. نقيب الفلاحين : أسبوعان وتنخفض أسعار الطماطم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

حسسيهم بتعب أبوهم .. قصة بكاء طارق الشيخ بسبب زوجته وأبنائه |فيديو

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

القوات المسلحة: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

ترشيحاتنا

مبروك عطية : الترحم على الأموات يكون للجميع والقبول متروك لله تعالى

بعد خماسية مان سيتي.. ترتيب الدوري الإنجليزي

تحقيق جيش الاحتلال : شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران فلسطينية

تبدأ غدا.. الوطنية للإعلام: تشكيل مجموعة عمل لوضع تصور لمحاور الحوار الوطني

بعد رباعية دي بروين.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

توهج دي بروين.. مانشستر سيتي يكتسح ولفرهامبتون بخماسية ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ