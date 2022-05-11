خالد عكاشة: الجماعات الإرهابية تحاول استعادة نشاطها مستغلة الأزمات الاقتصادية والحروب

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن هناك استشعارا للخطر من العديد من الأطراف والتحالف الدولي يرى أن التنظيمات الارهابية تستعيد قوتها مرة أخرى من جديد وتحاول أن تقوم بتجديد نشاطها.

وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الجماعات الارهابية تحاول أن تستعيد نشاطها مرة أخرى خلال إنشغال العالم بالأزمات الاقتصادية والحروب مثل الصراع الروسي والأوكراني.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر عضو في التحالف الدولي لمكافحة التنظيم الإرهابي "داعش" أعطت إشارة مبكرة جدا في أكتوبر من العام 2014 وقت تشكيل هذا التحالف الدولي وقالت أنه لا بد أن تكون المواجهة شاملة.

وأوضح العميد خالد عكاشة أن مصر قالت إنه لا بد من محاسبة الدول التي توفر ملاذات آمنة للعناصر الاساسية للتنظيمات الارهابية والتي تسمح بتداول السلاح في السوق السوداء.