ثلاثي هجومي يقود تشكيل تشيلسي أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه أمام ليدز يونايتد، في المباراة التي ستنطلق بينهما بعد قليل، في إطار الجولة 33 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل فريق تشيلسي وجود ثلاثي هجومي من بداية المباراة أمام ليدز يونايتد.

وجاء تشكيل فريق تشيلسي كالتالي:.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفوه شالوباه- أندرياس كريستنسين- أنطونيو روديجير

خط الوسط: ماركوس ألونسو- ماتيو كوفاسيتش- جورجينيو- رييس جيمس

خط الهجوم: ماسون ماونت- روميلو لوكاكو- كريستيان بوليسيتش

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة، فيما يأتي ليدز في المركز الـ18 بـ34 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.