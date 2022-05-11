شريف عامر: غاية الإرهابي في سيناء و القدس واحدة

نشر الإعلامي شريف عامر تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب شريف عامر، في تدوينته: “غاية الإرهابي في سيناء و القدس واحدة ، لذلك لا احتمال او وجهات نظر في الإرهاب كما في الاحتلال ”.

يذكر أن الاتحاد العام للصحفيين العرب أدان بكل قوة جرائم العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والذى نتج عنها استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الإحتلال الصهيوني واستشهادها متأثرة بإصابتها بطلقة مباشرة فى الرأس.

وأوضح الاتحاد في بيان له: أن الصحفية الفلسطينية كانت تقوم بواجبها الصحفي نحو تغطية الأحداث فى مدينة جينين ومخيمها وكانت ترتدي سترة الصحافة أثناء إستهدافها من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي.

وقال بيان الاتحاد: باشرت النيابة العامة الفلسطينية تحقيقاتها فى الجريمة النكراء وسترفعها الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كبار القادة العسكريين الإسرائيليين الذين أصدروا أوامرهم لقتل الشهيدة بدم بارد مع سبق الإصرار.