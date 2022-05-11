نادي سيراميكا كليوباترا ينعى شهداء القوات المسلحة

نعى مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم خلال عمليات إنفاذ القانون الناجحة.

وجاء بيان سيراميكا كليوباترا كالتالي..

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

صدق الله العظيم

ينعى مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، شهداء الواجب الوطني، أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل، الذين استشهدوا اليوم خلال عمليات إنفاذ القانون الناجحة، التي قام بها رجال القوات المسلحة للقضاء على البؤر الارهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، والتي نتج عنها استشهاد ضابط وأربعة جنود.

ويعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن خالص التعازي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقيادة العامة للقوات المسلحة، وأسر الشهداء الأبطال، وجموع الشعب المصري، سائلين المولى عز وجل أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.