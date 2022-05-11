محاضرة فيديو لـ لاعبي الأهلي داخل فندق الإقامة في الجزائر

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم داخل فندق الإقامة في العاصمة الجزائرية، قبل التحرك إلى الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو, لخوض المران الأول للفريق في الجزائر، استعدادًا لمباراة إياب الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا أمام وفاق سطيف يوم السبت المقبل.

وخلال المحاضرة أكد موسيماني على العديد من الجوانب الفنية والخططية، في إطار التحضير للمباراة.

ويؤدي الأهلي مرانه الأول بالجزائر في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت العاصمة الجزائرية على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته بالقاهرة أمس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة، عقب المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي we السلام، وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى الجزائر أمس، على متن طائرة خاصة، واستغرقت الرحلة ما يقرب من أربع ساعات، وحرص السفير المصري بالجزائر على استقبال البعثة ورافقه طاقم السفارة لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع الجهاز الإداري بالنادي.