الحرية المصري يتلقى دعوة من الوطنية للتدريب ويؤكد مشاركته في الحوار الوطني

أعلن الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى تلقيه دعوة من الاكاديمية الوطنية للتدريب لحضور جلسات الحوار الوطنى التى تديرها الأكاديمية بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول اولويات المرحلة الراهنة.

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود ان الحزب سيشارك في جلسات الحوار التى تهدف الى تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وأوضح أن الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤسسة وطنية تتميز بالكفاءة والاحترافية وقادرة على إدارة حوار وطنى يشمل جميع ممثلى المجتمع المصرى بكل فئاته ومؤسساته لتدشين جمهورية جديدة تتسع للجميع .