برلماني : إيقاف العمل بضريبة الأطيان يرسي دعائم التنمية الزراعية

قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ان الدولة المصرية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين، وذلك أملا في إرساء دعائم التنمية الزراعية، وتشجيع المزارعين في زيادة الإنتاج الزراعي.



وتابع شعلان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن قرار مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالموافقة على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، جاء استكمالا لقرارات الدولة لتخفيف الاعياء على المزارعين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج .

وأكمل عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعي هذه الآونة يأتي باعتباره ركيزة رئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس بالطريقة الإيجابية على الصناعة والتصدير واحتياطي النقد الأجنبي.



ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.