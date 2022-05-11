الوطنية للتدريب: تجميع مخرجات الحوار الوطني في وثيقة لعرضها على الرئيس مباشرة

أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، على سرعة استجابتها لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن إدارة حوار وطني إنطلاقا من دورها الوطني.

وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من كل القوى الوطنية المشاركة بالحوار لتجميع مخرجات الحوار في وثيقة متفق عليها يتم عرضها على رئيس الجمهورية مباشرة.

وأعلنت الأكاديمية أنها ستقوم بإدارة الحوار الوطني بكل حيادية كجهة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة خطوة مهمة، مؤكدة أن هذا الحوار سيسهم في تفعيل برامج الإصلاح السياسي، لافتة إلى أنه سيتم إدارة الحوار بناء على توسيع قاعدة المشاركة وهو ما سيتم تحقيقه من خلال دعوة كل فئات المجتمع بمؤسساته المختلفة، وتسخير كل الإمكانيات لضمان خروج الحوار الوطني بشكل يليق بمصر والجمهورية الجديدة.

ومنذ من 2017 انطلق مشروع الاكاديمية الوطنية للتدريب باطار أساسي بيحكم خطة عملها وهو مشروع لبناء الانسان المصري و فرصة لتجميع وتوحيد الطاقات لبناء نهضة حقيقية لمصر.

واستندت خطة الأكاديمية على تنوع برامج التأهييل والتدريب، بداية من تأهيل الشباب لأي منصب قيادي، بالإضافة إلى تأهيل التنفيذيين من أعمار أكبر أو تجهيز مرشحين للعمل بمكاتب مصرية بالخارج.

كما اهتمت الأكاديمية بالعمق الأفريقي من خلال مجموعة برامج لتدريب شباب القارة السمراء، واكتملت خطتها بحصوللها على الاعتماد الدولي من أهم مؤسسة عالمية لاعتماد مؤسسات التدريب وهو المجلس الأمريكي لاعتماد المؤسسات التدريبية كما عقدت شراكات مع أهم المؤسسات الدولية.

وكان للأكاديمية رحلة في العمل الوطني بدأت في 2017 وعلى مدار سنوات نظمت مؤتمرات وطنية اجتمع فيها الشباب مع رئيس الجمهورية لعرض وجهات نظرهم وتصوراتهم للمرحلة التي تعيشها مصر وتم إنجاح تجربة المؤتمرات بتنظيم منتدى شباب العالم، وهو منتدى عالمي يجمع شباب العالم لتعزيز الحوار والخروج بتوصيات للتنفيذ.

وعلى مدار 4 دورات حجز المنتدى دوره عالميا لأهمية دوره كمنصة شبابية عالمية.

واستجابت الأكاديمية سريعا لدعوة السيسي، إدراكا منها لأهمية الدور الذي تقوم به بتوجيه الدعوة لكافة الفئات السياسية لإدارة الحوار الوطني.