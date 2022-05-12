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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات تجمع 1.5 مليار درهم في أول طرح لسندات خزانة اتحادية

صدى البلد

جمعت الإمارات 1.5 مليار درهم ما يُعادل 408.43 مليون دولار في أول طرح لسندات خزانة اتحادية، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.

و بحسب “سي ان بي سي عربية”جذب الطرح، الأول ضمن سلسلة عطاءات مقررة هذا العام، طلبات بقيمة 9.4 مليار درهم إماراتي وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة ، وتكون من شريحتين، إحداهما لأجل عامين والأخرى ثلاثة أعوام، حجم كل منهما 750 مليون درهم.

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ويتبع المزاد الأول مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022.

وتضم هذه السندات شرائحاً تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

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