فوز فريق أليكس إيجلز بهندسة الإسكندرية بجائزة أفضل تصميم لطائرةٍ بدون طيار

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق أليكس إيجلز بكلية الهندسة لفوزه بذهبيةِ العالم في المسابقة الدولية "إس إيه إي"، التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية في فئةٍ هي الأكثرُ تنافسيةً على الإطلاقْ.

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وأشار الدكتور أحمد بهاء الدين خيري المشرف الأكاديمي على الفريق، أن الفريق حصل على جائزة أفضل تصميم لطائرةٍ بدون طيار، والمركزُ الأولْ على مستوى العالمْ في تقرير التصميم للطائرة " عُقَابْ "، والمركزُ الأولْ على مستوى العالمْ في العرض الشفهي التقديمي، ليكون بذلك أول فريق في مصر، الوطن العربي والشرق الأوسط يحقق ميداليتين ذهبيتين في تلك المراكز مجتمعة.

وأضاف د. خيرى أن الفريق إستطاع تأمين ميداليتين ذهبيتين من أصل أربع ميداليات مناصفةً جنباً إلى جنب مع فريق جامعة بورتوريكو بالولايات المتحدة الأمريكية والذي حصل هو الآخر على ميداليتين ذهبيتين في جولات الطيران والترتيب العام متفوقين على 30 فريقاً من كافة دول العالم.

وقدم أعضاء الفريق الشكر لرئيس الجامعة، وعميد الكلية، ووكيل الكلية، والمشرف الأكاديمي لدعمهم المتفاني والمستمر للفريق لتحقيق هذا الإنجاز المشرف.