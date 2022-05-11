عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز فريق أليكس إيجلز بهندسة الإسكندرية بجائزة أفضل تصميم لطائرةٍ بدون طيار

فريق أليكس إيجلز
فريق أليكس إيجلز بكلية الهندسة

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق أليكس إيجلز بكلية الهندسة لفوزه بذهبيةِ العالم في المسابقة الدولية "إس إيه إي"، التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية في فئةٍ هي الأكثرُ تنافسيةً على الإطلاقْ.

أقرأ أيضًا:

تعاون مع السفارة الألمانية.. انطلاق فاعليات مبادرة التوعية بالتغييرات المناخية في الإسكندرية
وأشار الدكتور أحمد بهاء الدين خيري المشرف الأكاديمي على الفريق، أن الفريق حصل على جائزة أفضل تصميم لطائرةٍ بدون طيار، والمركزُ الأولْ على مستوى العالمْ في تقرير التصميم للطائرة " عُقَابْ "، والمركزُ الأولْ على مستوى العالمْ في العرض الشفهي التقديمي، ليكون بذلك أول فريق في مصر، الوطن العربي والشرق الأوسط يحقق ميداليتين ذهبيتين في تلك المراكز مجتمعة.

وأضاف د. خيرى أن الفريق إستطاع تأمين ميداليتين ذهبيتين من أصل أربع ميداليات مناصفةً جنباً إلى جنب مع فريق جامعة بورتوريكو بالولايات المتحدة الأمريكية والذي حصل هو الآخر على ميداليتين ذهبيتين في جولات الطيران والترتيب العام متفوقين على 30 فريقاً من كافة دول العالم.

وقدم أعضاء الفريق الشكر لرئيس الجامعة، وعميد الكلية، ووكيل الكلية، والمشرف الأكاديمي لدعمهم المتفاني والمستمر للفريق لتحقيق هذا الإنجاز المشرف.

الاسكندرية الوطن العربي جامعة الإسكندرية الولايات المتحدة الامريكية كلية الهندسة الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبوعاقلة بوفاتها

بـ 15 جنيها .. نقيب الفلاحين : أسبوعان وتنخفض أسعار الطماطم

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

القوات المسلحة: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

موضوعات متعلقة

في حملة مكبرة.. إزالة 345 حالة إشغال متنوع بالإسكندرية

محافظة الإسكندرية: ضبط 1072 حالة إشغال وغلق 12 منشأة وتحرير 975 محضرا

التحفظ على سيارتين لنقل مخلفات الأتربة والردم بدون غطاء على دائري الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يوجه بتوفير كافة الدعم للأنشطة الرياضية على الشؤاطئ

طرح عمليات حق انتفاع بـ مطاعم وشواطئ في مزايدات علنية بالإسكندرية

أحمد الوكيل: الإسكندرية تمثل بوابة التعاون المصري الأوروبي دائم النمو

افتتاح المؤتمر التاسع للبحوث والابتكارات لطلاب البكالوريوس بجامعة الإسكندرية

22 مايو.. انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بالإسكندرية

ترشيحاتنا

أمين عام الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي لاضطرابات بدول عديدة

بينيت آيل للسقوط.. هل استشهاد شيرين أبو عاقلة رصاصة في قلب حكومة إسرائيل؟

أحمد موسى: شيرين أبو عاقلة تمثل كل العرب واغتيالها جريمة نكراء |فيديو

النيابة العامة تبحث مع التموين تعزيز آليات التصدي لجرائم تداول القمح المحلي

بريطانيا: بوتين خسر.. وروسيا ستخرج من الحرب ضعيفة

أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ