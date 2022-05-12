النفط يقفز 5% مع اقتراب حظر الخام الروسي واضطراب إمدادات الغاز

ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% يوم الأربعاء، بعد تراجعها بنحو 10% في الجلستين السابقتين، مدعومة بمخاوف تتعلق بالإمدادات، مع انخفاض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، بينما يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد التأييد لحظر النفط الروسي.

وبحسب وكالة “بلومبرج الشرق” تراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمقدار الربع يوم الأربعاء، بعد أن أوقفت كييف استخدام نقطة عبور رئيسية للغاز، وألقت باللوم على تدخل القوات الروسية المحتلة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتعطل فيها الصادرات عبر أوكرانيا منذ الغزو.

وبحلول الساعة 1543 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت 4.59 دولار إلى 107.05 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104.78 دولار للبرميل، بارتفاع 5.02 دولار.

قال جيفري هالي، المحلل لدى واندا للسمسرة "أظن أن تعطيلات الغاز في أوكرانيا لها تأثير متزايد بشكل مطرد".

اقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي، وهو ما يقول محللون، إنه سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق، ويغير اتجاهات التجارة. وتأجل التصويت الذي يتعين أن يكون بالإجماع إذ تتمسك هنغاريا بموقفها المعارض للحظر.