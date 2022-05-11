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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد ينعى شهداء الوطن.. ويؤكد: لن يكسر الإرهاب عزيمتنا

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات

نعي النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، شهداء القوات المسلحة البواسل حيث نال الشهادة اليوم الأربعاء، ضابط وأربعة جنود إثر التصدي للعناصر التكفيرية، وإحباط محاولة الهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.


وأضاف رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، أن هذه القوي تزداد حقدا على الدولة المصرية كلما عم الاستقرار والأمن والأمان والنمو الاقتصادي لمصر الغالية، مؤكدا أن الإرهاب لن يثنيا عن مسيرة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية ولن يكسر الإرهاب عزيمتنا.

 

وأشاد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ببسالة رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى التصدي للعمليات الإرهابية، وجهودهم المضنية فى اقتلاع جذور الإرهاب، وتقديم أرواحهم حمايةً وفداءً للوطن، والحفاظ على مقدراته، مؤكدا أن قواتنا المسلحة الباسلة قادرة على التصدي لكل من تسول له نفسة العبث بمقدرات الوطن. 


وتقدم النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، بخالص تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأسر الشهداء، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.

القوات المسلحة الارهاب والتطرف البرلمان العربي الدولة المصرية رئيس البرلمان العربي النمو الاقتصادي

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