أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس 12-5-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس، الموافق 12 مايو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:



سجل الدينار الكويتي للشراء 57.5192 جنيه و 59.9739 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.887 جنيه و 4.9052 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.9901 جنيه و 5.0095 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.3902 جنيه و 48.8064 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 46.5482 جنيه و 47.7934 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7026 جنيه و 5.0379 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.5076 جنيه و 25.963 جنيه للبيع.