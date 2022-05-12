عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الخميس 12-5-2022

العملات العربية-
العملات العربية- أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس، الموافق 12 مايو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:


سجل الدينار الكويتي للشراء 57.5192 جنيه و 59.9739 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.887 جنيه و 4.9052 جنيه للبيع.

يمن الحماقي: قرارات السيسي بشأن مستلزمات الإنتاج تعكس اهتمامه بدعم تنافسية الصناعة

أسعار صرف العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11مايو


أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.9901 جنيه و 5.0095 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.3902 جنيه و 48.8064 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 46.5482 جنيه و 47.7934 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7026 جنيه و 5.0379 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.5076 جنيه و 25.963 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى العملات العربية الدينار الكويتي العملات العربية مقابل الجنيه العملات العربية اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

القوات المسلحة: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

ترشيحاتنا

زيلينسكي يشدد على ضرورة استعادة كافة الأراضي الأوكرانية

في عيد ميلادها.. تعرف على أول أجر لعفاف راضي

أجهزة آي بود القديمة تباع على موقع eBay بالآف الدولارات

عروس تطرح عريسها أرضا أمام المعازيم في ليلة الزفاف بتركيا

هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج أو قضاء حاجة..اعرف الرأي الشرعي

اندلاع حريق بطائرة صينية بعد خروجها عن المدرج.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ