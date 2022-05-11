التأمين الصحي الشامل: بروتوكول مع التضامن لمد الحماية الاجتماعية لغير القادرين

كشف المهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، تفاصيل بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن والتأمين الصحي الشامل، مؤكدا أنه لمد الحماية الاجتماعية لغير القادرين.

وأضاف حسام صادق، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن في ظل الظروف الحالية والازمة العالمية وجب علينا تنفيذ البروتوكول، ومده لغير القادرين وتحقيق حماية اجتماعية.

وتابع المهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن هناك دراسة كاملة بين عدة جهات في الدولة بهدف ضم شرائح جديدة، مستدركا أن خطة لاشمال كل غير المشمول في التأمين الصحي.

