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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك : مشاركة محمود علاء في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش

صدى البلد

أوضح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن  غياب محمود علاء مدافع الأبيض عن مباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأكد الجهاز الفني أن محمود علاء لن يغيب عن المباراة المقبلة، و أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب في مباراة إنبي بالأمس هي الثانية له.

و  كان  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر منح اللاعبين راحة اليوم  الأربعاء من التدريبات بعد الخسارة التي تعرض لها الأبيض أمام إنبي.


ويستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.


وخسر الزمالك أمام بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري، ليتوقف رصيد الفريق الأبيض عند 41 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين رفع الفريق البترولي رصيده إلى 23 نقطة ليصعد للمركز الثامن.
 

الزمالك محمود علاء طلائع الجيش الدوري المصري

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