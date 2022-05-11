بميكب ترابي.. مي سليم في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة جريئة ومتميزة ، معتمدة فيها على الميكب المائل إلى الترابي الذي أبرز جمالها.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم حكاية “اعمل نفسك ميت” بطولتها وكل من، ميدو عادل، وحازم سمير، وحمد مهران، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

وفي سياق آخر أعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

ويشارك فى بطولة فيلم قصة حياة 200 جنيه عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هاني رمزي والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود.