توهج دي بروين.. مانشستر سيتي يكتسح ولفرهامبتون بخماسية ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون بخماسية مقابل هدف، في ليلة توهج دي بروين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

تفاصيل مباراة مانشستر سيتي ولفرهامبتون:

وافتتح دي بروين أهداف اللقاء في الدقيقة 7 لصالح فريق مان سيتي، ثم تعادل لياندير في الدقيقة 11 لولفرهامبتون.

ثم أضاف دي بروين الهدف الثاني والثالث في الدقائق 16 ، 24 على الترتيب، ليسجل هاتريك في اللقاء.

ويعد هذا الهاتريك هو الأول لـ البلجيكي كيفين دي بروين بقميص فريقه مان سيتي منذ إنضمامه للنادي.

وفي الشوط الثاني نجح دي بروين في إكمال السوبر هاتريك بهدف في الدقيقة 60.

ثم في الدقيقة 67، حرمت العارضة فودين من تمريرة سحرية تلقاها من دي بروين ليضعها في المرمى ولكنها تصطدم بالقائم.

وفي الدقيقة 84 سجل رحيم سترلينج الهدف الخامس والأخير في المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع كاد دي بروين أن يسجل الهدف الخامس له والسادس لفريقه ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: زينشينكو - لابورت - فرناندينيو - كانسيلو

خط الوسط: جوندوجان - رودريجو - دي بروين

خط الهجوم:فودين - سيلفا - سترلينج

وبهذا الفوز واصل فريق مان سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 87 نقطة، بينما يأتي فريق ولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 50 نقطة.