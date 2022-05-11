محمود صابر: بيراميدز يستحق الفوز بجدارة على مصر المقاصة

عبر محمود صابر لاعب نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالانتصار الذي حققه الفريق على مصر المقاصة بهدفين دون مقابل، وحصد ثلاث نقاط هامة، معبرا عن سعادته بالهدف الثاني الذي حمل توقيعه.

وأشار إلى أن تأكيد الفوز تأخر رغم تفوق الفريق الكاسح في شوطي اللقاء وتقديم مستوى متميز خلال الدقائق كاملة، موضحا أن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء واستحق الفوز عن جدارة واستحقاق.

وأوضح أن الانتصار كان مهما للغاية لرغبة الفريق في الفوز الثالث على التوالي في الدوري، والتقدم أكثر في جدول ترتيب المسابقة، والاستمرار في المنافسة والتقدم بقوة للصدارة.