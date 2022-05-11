جريمة مكتملة الأركان.. السفير الفلسطيني بالقاهرة يعلق على استشهاد شيرين أبوعاقلة

نعى دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، شهداء سيناء، قائلا "خالص التعازي لجيش مصر العظيم الذي يحارب ويكافح الإرهاب"، متابعا "مصر وفلسطين تعانيان من الإرهاب".

وقال “دياب اللوح” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، إن الجيش الإسرائيلي استهدف الصحفية شيرين أبو عاقلة، متابعا: ما حدث قتل عمد مع سبق الإصرار.

وأضاف :" الجيش الإسرائيلي استهدف شيرين، وقام بإطلاق الرصاصة في رأسها، بالرغم من ارتدائها سترة الصحافة"، متابعا: ماحدث جريمة مكتملة الأركان.

وأوضح أن بيان الجيش الإسرائيلي ما هو إلا محاولة لإبعاد الشبهة عنهم، مشددا على أن الأطقم الطبية استخرجت الرصاصة من جسم شيرين.



ولفت إلى أن خبر وفاة شيرين كان بمثابة صدمة، وكافة الدول أدانت ما حدث، وهذا دليل على مدى القيمة التي فقدتها الصحافة بعد وفاة شيرين".



واختتم: اليوم فقدنا قيمة وقامة وطنية عربية.