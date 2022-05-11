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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة رجل في شقته بالغردقة .. والتحريات : وفاة طبيعية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عثر رجال المباحث بمديرية أمن البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، على جثة لرجل في العقد الخامس من عمره، داخل شقته السكنية في منطقة السنترال السياحي جنوب مدينة الغردقة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على متوفى بدائرة قسم أول الغردقة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن، وبالمعاينة تبين وجود جثة مسن بالعقد الخامس من العمر مقيم بدائرة القسم.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الوفاة أزمة قلبية حادة أودت بحياته، لتكون الوفاة بذلك طبيعية ولا توجد أي شبه جنائية في الحادث.

وتبين أن الجثة في العقد الخامس من العمر يدعى أحمد يوسف صالح، ولم يستدل على أقارب له حتى لاستلام الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

في سياق مختلف اسدلت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، الستار على قضية الرشوة، المتهم فيها أحد رجال الأعمال المشهورين والذى يمتلك مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية بالبحر الأحمر وشرم الشيخ، ومدير ائتمان بأحد البنوك.

قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 3 سنوات، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بإعفاء صاحب مكتب تقييمات واستشارات من العقوبة، لاعترافه بتفاصيل القضية أمام الأجهزة المختصة.

الغردقة البحر الأحمر مدينة الغردقة غرفة عمليات رجال المباحث مستشفي وفاة

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