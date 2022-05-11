عبد العال: الاتحاد السكندري ظلم حسام حسن.. وقرار رحيله خاطئ

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الاتحاد السكندري أخطأ في قرار رحيل حسام حسن عن تدريب الفريق.

وقال عبد العال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "حسام حسن تعرض للظلم من جانب إدارة نادي الاتحاد السكندري بعد قرار الاستغناء عنه والتعاقد مع عماد النحاس".

وأضاف: "حسام حسن أفضل من عماد النحاس بكل تأكيد وكان يستطيع قيادة الفريق نحو تحقيق نتائج مميزة والتقدم للمربع الذهبي".

وتعرض الاتحاد السكندري مساء اليوم لهزيمة ثقيلة أمام نادي سموحة 5-2 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري.