جهود حثيثة في عالم الأزياء من أجل صناعة صديقة للبيئة ومستدامة بالمستقبل.. فيديو

عرضت قناه " euronews (عــربي)" فيديو يوضح إن قيمة صناعة الملابس بلغ الأن 3 تريليون دولار، وزاد من ارتفاع هذا الرقم ظهور "الموضة السريعة" وهي صناعة حديثة في عالم الأزياء تهدف إلى إصدار أكبر عدد ممكن من مجموعات أزياء في السنة وبأسعار رخيصة للمستهلك بدل إصدار 4 مجموعات سنويا تتماشى مع الفصول الأربعة بأسعار أعلى بقليل.

واضاف الفيديو إن انتشار "الموضة السريعة" زاد من فتح الشركات المصنعة للملابس لخطوط إنتاج في دول توفر اليد العاملة الرخيصة بأفريقيا وآسيا وتغيب فيها قوانين تنظم سوق العمل وتحفظ حقوق العاملين مثل أوروبا وأمريكا.

واوضح الفيديو انه على الرغم من إقبال المتسوقين على الملابس غير المكلفة والأنيقة إلا أن الموضة السريعة تعرضت لانتقادات بسبب تأثيرها البيئي والأخلاقي.

وتابع الفيديو إن الأن هناك بدائل يحاول طرحها عدد من الفاعلين في القطاع من خلال تبنيهم لفكرة الاستدامة وإنتاج ملابس صديقة للبيئة.



