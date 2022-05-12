جمال ياقوت: القانون الجديد للشهر العقاري يفند كل حالة على حدة

أكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن كل العقارات الغير قابلة للتسجيل والقابلة للتسجيل ستسجل في قانون الشهر العقاري الجديد.

وأضاف جمال ياقوت، جمال ياقوت، لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه يتم نقل الملكية في زمن قصير قدرة ٣٧ يوما فقط، لافتا إلى أن المواطنين مش مصدقين هذا الأمر.

وأوضح الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، انه يتم العمل من خلال ميكنة العمل والخدمات.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن القانون الجديد للشهر العقاري يفند كل حالة على حدة.