نيفين جامع: نتجه لحوكمة الواردات.. ونعمل على تفعيل الصناعة الوطنية

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة أصدرت قرارا بإلزام المنتجين والمستوردين بالانتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بمركبات الطرق.

وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أننا نتجه لحوكمة الواردات ونعمل على تفعيل الصناعة الوطنية، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل اسبوعي ملف توطين الصناعة.

وتابعت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة تسير بشكل إيجابي في ملف تصنيع السيارات الكهربائية.