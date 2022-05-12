وفاة 3 مواطنين في حدوث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القنطرة العريش



لقي ٣ مواطنين مصرعهم اثر حادث سير على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق عند قرية نحيلة محافظة شمال سيناء بينهم فتاتين ومهندس وتم إخطار الاجهزة المعنية لتتولي التحقيقات .

انقلاب سيارة



وقد تلقت مديرية الأمن بشمال سيناء بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند منطقة نجيلة الواقعة على الطريق الدولي العريش،/ القنطرة شرق نتيجة وجود منحنيات علي الطريق واختلال العجلة القيادة في يد سائقها. وقد أسفر الحادث عن مصرع ٣ مواطنين بينهم مهندس وزوجته وشقيقته وهم في عمر الشباب.

وقد تم ايداع الجثث في ثلاجة مستشفي العريش العام ، وقد تم إخطار النيابة العامة لاستخراج تصاريح بدفن الجثث الثلاثة .