برلمانية: لابد من فصل المتابعة عن التخطيط.. فيديو

قالت الدكتورة مها عبد الناصر نائبة بمجلس النواب ؛ أن هناك توصيات بتغيير شكل الحكومة بمعنى أن وزارة كوزارة قطع الأعمال يتم إلغائها ووزارات أخرى يتم دمجها ؛ مضيفة أن هناك أمور مفقودة في الهيكل الوزاري .

أضافت الدكتورة مها خلال لقائها في برنامج حديث القاهرة مع الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس؛ أن هناك مشكلة مع وزير قطاع الأعمال بالنسبة للمصانع التي تم تصفيتها منذ عام ونصف تقريبا؛ ويبقى السؤال من المسؤول عن ذلك وزير الصناعة أم وزير قطاع الأعمال الذي ينظر للمكسب والخسارة فقط .

أوضحت نائبة البرلمان ؛ أن لابد من فصل المتابعة عن التخطيط لأن أكبر مشاكل الرقابة أن يتابع من قام بالتخطيط ومن يقوم بالتخطيط هي وزارة التخطيط .