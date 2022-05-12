المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات: نقدم عدة تسهيلات للمواطنين.. فيديو



قال طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن المبادرة تستهدف التخلص من السيارات القديمة، متابعا: المبادرة تقدم عدة تسهيلات للمواطنين، من ضمنها وجود تخفيضات في سعر السيارة الأساسي.

وأضاف "طارق عوض" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، هناك فارق بين سعر السيارة داخل وخارج المبادرة، والفارق ملموس وواضح، ويختلف من نوع سيارة إلى آخر.

ولفت إلى أن فترة أقساط المبادرة تتراوح من 7 و 10 سنوات، وذلك وفقا لاختيار المواطن.



وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن المبادرة دشنت موقعا إلكترونيا لتلقي الطلبات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ما يقارب من 39 ألف طلب.

وأشار المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إلى أنه تم تسليم عدد من السيارات خلال شهر أبريل الماضي، منوها بأنه تم تسليم ما يقارب من 18 ألفا و200 سيارة جديدة، حتى أبريل الماضي.

