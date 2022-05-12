نيفين جامع: مصر تقدم من خلال cop 27 كل مشروعات الطاقة الخضراء

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تقدم من خلال مؤتمر cop 27 كافة المشروعات الطاقة الخضراء بما فيها الهيدروجين الأخضر.

وأضافت نيفين جامع، في مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أنه نعمل من خلال مؤتمر cop 27 مصر، على تقديم كل شيء عن الاقتصاد الأخضر بمشروعات وتظهر مصر بالمظهر اللائق”، منوهة بأنه لابد أن يعرف المواطن ما تقدم الدولة والحكومة عليه في الملفات كافة وحجم الإنجازات على الأرض.



وتابعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك اهتماما رئاسيا كبيرا بملف توطين الصناعة، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل أسبوعي ملف توطين الصناعة.



وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة تسير بشكل إيجابي في ملف تصنيع السيارات الكهربائية.

