جمال ياقوت: قانون الشهر العقاري الجديد أنهى مشكلات نقل الملكية

أطلق الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، عدة تصريحات بشأن قانون الشهر العقاري الجديد، خلال حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، نرصدها في سياق التقرير التالي :

جمال ياقوت: القانون الجديد للشهر العقاري أنهى مشكلات نقل الملكية العقارية بشكل تام

كشف الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أهمية قانون الشهر العقاري الجديد، مؤكدا أن لهذا القانون مميزات في غاية الأهمية للمواطن.

وأضاف جمال ياقوت، أن قانون الشهر العقاري الجديد يقدم تسهيلات للمواطنين، وطفرة في مكينة العمل والخدمات.

وتابع الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن القانون الجديد للشهر العقاري أنهى مشكلات نقل الملكية العقارية بشكل تام.



جمال ياقوت: لدينا قيادة سياسية لديها رغبة حقيقية في نقل البلد نقلة حضارية واقتصادية

أكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن جميع العقارات الغير قابلة للتسجيل العقاري ستسجل وفقا للقانون الجديد.

وأضاف جمال ياقوت، أن الجمهورية الجديدة قادمة بتشريعات، موضحا انه اليوم نرى كل القوانين تحدث في طريق العهد الجديد حاليا.

وتابع الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن لدينا قيادة سياسية لديها رغبة حقيقية في نقل البلد نقلة حضارية واقتصادية.





جمال ياقوت: القانون الجديد للشهر العقاري يفند كل حالة على حدى

أكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن كل العقارات الغير قابلة للتسجيل والقابلة للتسجيل ستسجل في قانون الشهر العقاري الجديد.

وأضاف جمال ياقوت، جمال ياقوت، أنه يتم نقل الملكية في زمن قصير قدرة ٣٧ يوما فقط، لافتا إلى أن المواطنين مش مصدقين هذا الأمر.

واوضح الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، انه يتم العمل من خلال ميكنة العمل والخدمات.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن القانون الجديد للشهر العقاري يفند كل حالة على حدى.



جمال ياقوت: القانون الجديد للشهر العقاري يساهم في استقرار الثروة العقارية في مصر

أكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن القانون الجديد للشهر العقاري يساهم في استقرار الثروة العقارية في مصر.

وأضاف جمال ياقوت، أن الخط الساخن لسيارة التوثيق العقاري المتنقل ١٥٩٩٩.

