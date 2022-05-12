في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف فساتين ريا أبي راشد

يصادف اليوم ١٢ مايو عيد ميلاد المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد والتي أتمت اليوم عامها ال ٤٥ وعلى الرغم من ذلك لازالت تحاغظ على شبابها.

تعتبر ريا أبي راشد من مشاهير الوطن العربي التي تحذب الأنظار عند حضورها المناسبات و المهرجانات العالمية بإطلالاتها. و أزيائها المميزة و الأنيقة.

تحرص ريا أبي راشد دائما على متابعة أحدث صيحات الموضة وأختيار الإطلالات والملابس التي تتناسب مع قوامها وتبرز رشاقتها وذوقها الرفيع في أختيار الملابس.

تقوم المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد بتنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات و الحقائب و الأحذية الفخامة و الأنيقة التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد ريا أبي راشد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة معها و التي تبرز جمالها أيضا.



مسيرة ريا أبي راشد العملية



بدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة عام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في السينما، وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب.

وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.



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