شبانة: أحمد عاطف أول الوجوه الجديدة في حسابات إيهاب جلال

كشف الإعلامي محمد شبانة، دخل أحمد عاطف مهاجم فيوتشر دائرة اهتمامات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال بعدما قدم اللاعب مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، وطلب إيهاب جلال تقريرا فنيا عن أبرز المهاجمين المميزين في الدوري هذا الموسم وجاءت الأرقام في صالح أحمد عاطف حيث لعب المهاجم الصاعد 10 مباريات فقط هذا الموسم نجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف.

وأتم شبانة، عاطف اقترب من التواجد في معسكر المنتخب ضمن الـ40 لاعب محلي الذى أشار إيهاب جلال لضمهم في أول معسكر تمهيدا للاستقرار على الشكل النهائي للقائمة في المعسكرات اللاحقة.