محمد شبانة: خالد جلال أقوى المرشحين لقيادة المنتخب الأولمبي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن خالد جلال المدير الفني الحالي للبنك الأهلي، هو أقوى المرشحين في التوقيت الحالي؛ لتولي قيادة المنتخب الأولمبي، وأنه حصل على أعلى تقييم من حازم إمام ومحمد بركات من القائمة المرشحة لقيادة المنتخب.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس، المذاع على فضائية ETC ، أن حازم إمام وبركات يريان أن خالد جلال يمتلك من الخبرات ما تُمكنه من قيادة المنتخب الأولمبي، كما إنه سبق أن قاد الزمالك في فترة جيدة، وتُوج معه ببطولة كأس مصر 2018.

وأضاف شبانة، طريقة لعب البنك الأهلي، أيضًا أمر جاء في صالح خالد جلال، ويرى الثنائي أن الفريق يُقدم أداء فنيا جيدا تحت قيادته، ويُجيد توظيف إمكانيات لاعبيه بالشكل الأمثل.

وأتم شبانة، لم يعرض حازم إمام وبركات ترشيحهما للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على مجلس الإدارة، ومن المقرر أن يعرض الثنائي ما توصلا إليه في غضون أيام قليلة.