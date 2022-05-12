أحمد فوزي: لابد أن يحترم الأهلي منافسه وفاق سطيف في مباراة الإياب

أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق، أنه لابد على الأهلي احترام فريق وفاق سطف الجزائري، خلال مباراة العودة التي ستجمع الفريقين بعد أيام قليلة.

وتابع فوزي خلال حديثه في تقرير ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، وفاق سطيف ليس بالفريق صاحب الأداء الكبير في إفريقيا بالوقت الحالي، لكن في النهائية هو منافس من شمال إفريقيا وسيلعب على أرضه ووسط جماهيره، لذلك ستكون مباراة صعبة.

وأكمل حارس الأهلي السابق، الفريق الجزائري سيكون لديه دافع لتحقيق الفوز على الألهلي بالمباراة المقبلة، لمصالحة جماهيره، وعلى الأهلي أن يكون حذرًا خلال المباراة.

واختتم فوزي، الأهلي لديه هدف وهو التأهل للنهائي ولابد من التركيز عليه، بتحقيق الفوز في مباراة وفاق سطيف لخوض النهائي بمعنويات مرتفعة.