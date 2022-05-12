شبانة: عبدالحفيظ يهدد صلاح محسن بالعقوبات

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن إجراء سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اتصالا هاتفيا باللاعب صلاح محسن مهاجم الفريق الاول من أجل تحذيره من اختراق التعليمات الفنية بعد قرار استبعاده من رحلة الجزائر ومواجهة وفاق سطيف

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، مدير الكرة تواصل مع اللاعب وحذره من التعليق علي قرار استبعاده باي شكل من الاشكال علي صفحات التواصل الإجتماعي مؤكدا له أن اختراق الحظر الاعلامي ستكون عقوبته 100 ألف جنيه خاصة أن استبعاده قرار المدير الفني وأي اعتراض بطريقة البوستات ستكون بمثابة اعتراض علي الجهاز الفني وسيتم معاقبته ماليا ً وفنياً

وأوضح شبانة، صلاح محسن أكد لمدير الكرة أنه نشر حكمة لم يكن يقصد أي اعتراض علي القرار وهو ملتزم ويشارك في التدريبات المنفردة بناءا علي الرنامج الذي يخضع له مع زميله حسام حسن عقب سفر الفريق إلي الجزائر

وأكمل شبانة، صلاح محسن اكد لمدير الكرة أنه نشر حكمة لم يكن يقصد أي اعتراض علي القرار وهو ملتزم ويشارك في التدريبات المنفردة بناءا علي الرنامج الذي يخضع له مع زميله حسام حسن عقب سفر الفريق إلي الجزائر

وأتم شبانة، اللاعب طلب من عبدالحفيظ ضرورة عقد جلسة مع موسيماني عقب العودة من الجزائر لمعرفة أسباب غيابه عن رحلة الجزائر