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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: «السحر» حجة الزمالك لتبرير خسارته أمام إنبي

صدى البلد

 

كشف الإعلامي محمد شبانة، سر قرار الإدارة بعدم خوض أي مباراة على ستاد القاهرة في الفترة المقبلة ونقل مباريات الفريق لملعب آخر بعد الخسارة من إنبي بهدفين دون رد بالأمس في بطولة الدوري.

ولم يحقق الزمالك الفوز منذ فترة طويلة على ستاد القاهرة سواء على صعيد مسابقة الدوري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، مدير الكرة تواصل مع اللاعب وحذره من التعليق علي قرار استبعاده باي شكل من الاشكال علي صفحات التواصل الإجتماعي مؤكدا له أن اختراق الحظر الاعلامي ستكون عقوبته 100 ألف جنيه خاصة أن استبعاده قرار المدير الفني وأي اعتراض بطريقة البوستات ستكون بمثابة اعتراض علي الجهاز الفني وسيتم معاقبته ماليا ً وفنياً

وأوضح شبانة، الإدارة قررت عدم اللعب من جديد على ستاد القاهرة بسبب شعورهم بإن هناك سحر للفريق و"عمل" للفريق بعدم الفوز في ستاد القاهرة وهو ما جعلهم يتخذون قرار نهائي بنقل مباريات الفريق.

وأكمل شبانة، مسئولو الزمالك يفاضلوا بين أكثر من ملعب وعلى رأسهم المقاولون العرب وبتروسبورت حيث يعتبر الأخير هو الأقرب بشكل كبير لنقل مباريات الفريق وإقامة اللقاءات عليه في الفترة المقبلة.

وأتم شبانة، الزمالك خاض 3 لقاءات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة حيث تعادل مع بيترو أتليتكو وساجرادا وخسر من الوداد المغربي إلى جانب عدم تحقيق الانتصارات على مسابقة الدوري وتعادل الفريق مع فاركو سلبيًا بجانب الخسارة من إنبي وتقديم مستويات ضعيفة للغاية في المباراتين.

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