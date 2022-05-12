شبانة: مشاورات مع فيريرا لاستبعاد أبو جبل من تشكيل الزمالك أمام الطلائع

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك بشأن استمرار مشاركة الحارس محمد أبو جبل في مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري

وظهر أبو جبل بمستوى ضعيف في مباراة إنبي بالأمس والتي خسرها الزمالك بهدفين دون رد ووقع الحارس في أكثر من خطأ.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، مدير الكرة تواصل مع اللاعب وحذره من التعليق علي قرار استبعاده باي شكل من الاشكال علي صفحات التواصل الإجتماعي مؤكدا له أن اختراق الحظر الاعلامي ستكون عقوبته 100 ألف جنيه خاصة أن استبعاده قرار المدير الفني وأي اعتراض بطريقة البوستات ستكون بمثابة اعتراض علي الجهاز الفني وسيتم معاقبته ماليا ً وفنياً

وأوضح شبانة، وظهر أبو جبل بمستوى ضعيف في مباراة إنبي بالأمس والتي خسرها الزمالك بهدفين دون رد ووقع الحارس في أكثر من خطأ.

وأكمل شبانة، الجهاز المعاون لفيريرا طلب منه الاعتماد على محمد عواد في مباراة طلائع الجيش المقبلة بدلًا من محمد أبو جبل لعدة أسباب وعلى رأسها تراجع مستواه مع الزمالك في المباريات الماضية، والسبب الثاني يتعلق بحصول عواد على وعد من قبل بمشاركته في المباريات خاصة وأنه ملتزم بشكل كبير ولم يثر أي مشكلة أو أزمة طوال الفترة الماضية.

وأتم شبانة، الجهاز الفني متخوف من وقوع أبو جبل في أي أخطاء جديدة وهو الأمر الذي قد يزيد من حجم الضغوطات على الحارس.