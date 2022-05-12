من مصر يرصد مؤشرات سوق الطاقة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

قال سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة، إن النفط له قوى على مستوى العالم فى الأقتصاد، لافتاً إلى ان النفط الصخرى المستخرج من أمريكا سعره يتعدى65 دولار وتكلفة عالية جداً.

وأضاف “نعمان”، خلال حواره ببرنامج “من مصر”، المذاع على فضائية “سى بى سى”، أن الأخطر فى الأقتصاد وسبب التضخم الغاز، لأن الغاز نسبة ثابتة.

وأشار إلى أن أمريكا تحتاج إلى 20 مليون بريل من النفط يومياً، وبعد كورونا انخفض إلى 18، وبايدن قفل على النفط الصخرى ومنع الأراضى الفدرالية وتأجير الأراضى.

وتابع أن السبب الأساسى من القفل على النفط هو توفير المخزون الخاص به، مضيفاً أن أمريكا تنتج 990 مليار متر مكعب سنوياً وتستهلك 880 مليار متر مكعب، وتستطيع أن تصدر 110 مليار متر مكعب.

وأكد أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيؤدي إلى زيادة في أسعار الكهرباء في أوروبا وشرق آسيا، ولهذا ليس بعيدًا أن يكون هناك ارتفاع قادم في أسعار الكهرباء على مستوى العالم، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة نتيجة هذه الزيادة السعرية، مؤكدًا أنه من الصعب إيجاد بديل للغاز الروسي بعد وقف التصدير الروسي للعالم بعد الأزمة الأوكرانية.