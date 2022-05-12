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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أخ يضرم النيران في شقيقه و يهدد والدته بنفس المصير

صدى البلد

تمكنت الشرطة الليبية من إلقاء القبض على شاب ليبي قام بإضرام النيران في المنزل الذي يسكن فيه برفقة والدته، و لم تتمكن الشرطة من معرفة السبب الذي دفع ذلك الشاب لإضرام النار . 
وفقا لما نشرته صحيفة" روسيا اليوم" أن شاب ليبي قام بإضرام النيران في المنزل الذي كان شقيقه نائما بداخله و وقف على مسافة قريبة من النيران ليشاهد النيران و هي تلتهم المنزل و هو يدخن السجائر . 

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تمكنت الاجهزة الامنية في ليبيا أن تقوم بتحديد  مكان الشاب الذي أضرم النيران في شقيقه و أحرق المنزل، و ذلك بعد أن رصدت الشرطة مكالمات قام الشاب بتهديد والدته و شقيقه قبل الحادث بأيام . 
ذكرت التحقيقات بعد ان قلمت الشرطة بالقبض على المتهم، أنه هدد بالفعل شقيقه و والدته بإشعال النيران في المنزل إذا لم يقوموا بإعطائه المال لشراء المخدرات . 
جدير بالذكر أن الجيران أكدوا أن المتهم بتعاطى المخدرات، و كان يقوم بتهديد شقيقه و والدته بالقتل طيلة الوقت في الفترة الأاخيرة ليتمكن من الحصول على المال الكافي لشراء المخدرات . 
 

الشرطة الليبية شاب النيران إضرام النيران السجائر

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