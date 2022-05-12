مهيب عبد الهادي: تخبط كبير داخل الكاف نتيجة إقامة المبارة النهائية للمغرب



كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، آخر تطورات أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا: هناك تخبط كبير داخل الاتحاد الأفريقي، نتيجة إسناد إقامة المبارة النهائية للمغرب.

واسترسل “مهيب عبد الهادي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،: كثير من الدول تقدمت بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن ضمن تلك الدول المغرب والسنغال، ولكن السنغال انسحبت، متابا: النادي الأهلي يطالب حاليا اتحاد الكرة بتقديم طلب لاستضافة المبارة في مصر.

وأضاف:" بالرغم من كافة المحاولات التي يقوم بها النادي الأهلي لتغيير ملعب النهائي، إلا أن الكاف لن يقوم بتغيير قراره، متابعا: أناشد الجميع بعدم التفريط في حصة التذاكر وعدم تركها.