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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إحلال السيارات: تسليم 1800 مركبة في مايو بالأسعار القديمة ونقدم تسهيلات للمواطنين

طارق عوض، المتحدث
طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات

حل طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات ضيفا ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وتحدث عن مميزات المبادرة والتسيهلات..حيث: 


المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات: نقدم عدة تسهيلات للمواطنين.. فيديو
قال طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن المبادرة تستهدف التخلص من السيارات القديمة، متابعا: المبادرة تقدم عدة تسهيلات للمواطنين، من ضمنها وجود تخفيضات في سعر السيارة الأساسي.

إحلال السيارات: لدينا 39 ألف طلب مستوفي للشروط والأزمات العالمية تسببت في غلق بعض الشركات
قال طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن الأزمات العالمية تسببت في غلق بعض الشركات ونقص في أعداد السيارات، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى توفير السيارات وفقا للطاقة الإنتاجية الحالية للشركات.

مبادرة إحلال السيارات : تسليم 1800 مركبة في مايو بالأسعار القديمة |فيديو
قال طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن المبادرة كانت تستهدف في مرحلتها الأولى إحلال ما يقارب من 250 ألف سيارة، ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص على مدار 5 سنوات، متابعا: ما حدث من أزمات خلال الفترة الماضية أثر بالسلب على المبادرة.

مبادرة الإحلال : تسليم 18 ألفا و200 سيارة جديدة حتى أبريل
قال طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن المبادرة كانت تستهدف في مرحلتها الأولى إحلال ما يقارب من 250 ألف سيارة، ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص على مدار 5 سنوات، متابعا: ما حدث من أزمات خلال الفترة الماضية أثر بالسلب على المبادرة.

 

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