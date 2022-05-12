محافظ بني سويف: توريد أكثر من 31 ألف طن من القمح المحلي

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم "أمس" استلام 6829طن من القمح بصوامع وشون المحافظة ،ليصل إجمالي ما تم توريده" منذ بداية أعمال التوريد وحتى صباح اليوم " إلى 31 ألف و373طن قمح ،مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، ومؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة ،رئيس قسم صيانة الحبوب،مسؤولى التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية الموسم،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

حيث أكد المحافظ على المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ،بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية ،لتذليل كافة العقبات أولا بأول، موجها بإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة ، وآليات التعامل السريع والإيجابي مع أية مواقف طارئة، منوهاً عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزراعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم ، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة

