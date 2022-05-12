صالح: سموحة استحق الفوز على الاتحاد.. وعقدنا جلسات مع الهاني سليمان.. فيديو



قال أحمد صالح المدرب العام لفريق سموحة، إن فريقه يستحق الفوز اليوم على نظيره الاتحاد السكندري بخمس أهداف مقابل هدفين في بطولة الدوري الممتاز.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة عبد الحميد بسوني تحدث مع لاعبي سموحة على أهمية تلك المباراة، مؤكداً أن اللاعبين كان لديهم حالة تركيز من أجل تحقيق الثلاث نقاط.



وواصل أنه سعيد بالعودة مجدداً للجهاز الفني لسموحة، مع مجلس الإدارة الجديد.



وتابع، أن الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني عقد أكثر من جلسة مع الهاني سليمان حارس مرمي الفريق من أجل إعادة الثقة له بعد أخفاقة في المباراة الماضية في الدوري.

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