من الطابق الثامن.. رجل ينقذ حياة طفلة في آخر لحظة في كازاخستان

تداول رواد التواصل الإجتماعي في كازاخستان مقطع فيديو لأحد الرجال في مدينة استانا، أثناء تدخله في اللحظات الاخيرة و إنقاذ طفلة بالغة من العمر 3سنوات .

وفقا لما ذكرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن طفلة في كازخستان، كادت أن تفقد حياتها و تسقط من شرفة منزلها في الطابق الثامن، و لكن تدخلت العناية الإلهية و انقذتها في آخر لحظة .



أنقذ رجل في مدينة أستانا الكازخستانية، طفلة بالغة من العمر3 سنوات، و ذلك حينما تدلت رأسها من شىرفة المنزل و عدم تمكنها من الحفاظ على توازنها .

تدخل أحد الجيران في اللحظات الاخيرة، و قام بإمسكاك رجل الطفلة قبل أن تسقط في الشارع، و التقطها في اللحظات الأخيرة، و اتصل بالإسعاف على الفور للإطمئان على صحتها .

جدير بالذكر أن التقارير الشرطية أثبتت أن المنزل كان فارغا أثناء حدوث تلك الواقعة، و بحسب التحقيقات فإن الأب و الأم أكدوا أنهم تركوا المنزل حينما كانوا متأكدين أن الطفلة نائمة و لكن لم يتوقعو أنها ستستيقظ و تلقي بنفسها من الشرفة .