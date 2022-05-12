هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تطلق حملة القسطرة نجاة لإنقاذ المرضى

قال محمد فوزى، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن دور الهيئة تقديم الرعاية للمواطنين على أحدث الأدلة الاسترشادية والحفاظ على جودة حياتهم.

وأضاف “فوزى”، خلال حواره ببرنامج “من مصر”، المذاع على فضائية “سى بى سى”، أن مستوى أجراء حالات اسطرة الطوارئ يقل كثيراً عن الأدلة الأكلينيكية عن مستوى العالم، التى من المفترض أن تكون 90% علاج أساسى. فى حالات الجلطات الحادة.

وأشار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أنه كان لابد من تقديم الخدمة السريعة خلال ساعتين من حدوث الجلطة، وبالتالى نحن نحافظ على عضلة القلب دون حدوث أى تغيرات لها مستمرة أو دائمة.

وتابع رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أننا نعيد حياة المريض لحياة مرة أخرى لممارسة حياة دون أن يتأثر بشكل دائم، ولا تعوق مزاولة نشاطاتة فى العمل أو غيره.