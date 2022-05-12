شاهد.. قصة نجاح إنتاج أجهزة التنفس الصناعي بتكنولوجيا مصرية

قال المهندس مصطفى الوكيل، صاحب براءة الاختراع لأجهزة التنفس الصناعى بتكنولوجيا مصرية، إن فكرة التصنيع جاءت بعد حدوث عجز فى أجهزة التنفس فى أزمة فيروس كورونا.

وأضاف “الوكيل”، خلال حواره ببرنامج “من مصر”، المذاع على فضائية “سى بى سى”، أنه تم الإتقاف على تنفيذ أجهزة تنفس خاصة بنا، مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأشار صاحب براءة الاختراع لأجهزة التنفس الصناعى، إلى أن اكاديمية البحث العلمى دعمت هذا الأتفاق حتى ينتج أول جهاز صناعى مصرى، إلى جانب وزارة التعليم العالى من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وتابع صاحب براءة الاختراع لأجهزة التنفس الصناعى، أن التجارب السريرية جزء من أطلاق أى جهاز طبى، مؤكداً أن هناك أجهزة عديدة فى الدولة ساعدة على خروج هذا المنتج.