شغلة صعبة وخطيرة بس الحمد لله.. عبير أرملة تكافح على توك توك

قالت عبير على، سيدة تعمل سائقة "توك توك"، إنها تعمل على التوكتوك منذ عام 2019، لافته إلى أن السيدات كانت تخشى الركوب معها خوفاً من حدوث أى مشكلة أو حادث ولكنهم أحبوها فيما بعد .

وأضافت “على”، خلال حواره ببرنامج “من مصر”، المذاع على فضائية “سى بى سى”، أن سيدات المنطقة أطلقوا عليها أسم “مرزوقة” لأنهم أحبوها جداً ووثقوا بها.

ووجه عبير على ، الشكر لأهل منطقتها الذين شجعوها على العمل ولم يحبطوها، ووصلوها لمرحلة الأاستقرار التى تعيش فيها حالياً.

وتابعت أنها كانت مستأجرة محل ملابس، ولكن أصبح دفع أجار المحل عبئ عليها، فقررت أن تعمل على توكتوك ليرحمها من دفع الأاجار الشهرى ، قائلة:" اللى بكسبة كنت بدفعه فى الايجار"، مؤكداً أن شغلتها الحالية صعبة وخطيرة ولكن تحمد الله على ما هىى عليه الأن.