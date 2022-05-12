بسبب عملية تجميل فاشلة.. سيدة تتعرض للتشويه وفسخ خطوبتها

تعرض سيدة إماراتية للتشويه بعد أن أجرت عملية تجميل فاضلة على يدي طبيب تجميل غير مسئول ، نتج عنها إصابتها بتشوهات و عاهات مستديمة في وجهها .

وفقا لما نشرته صحيفة " الإمارات اليوم"، فإن سيدة عربية اصيبت بتشوها في وجهها و ذلك بعد غجرائها عملية تجميل في وجهها، و لكنها فوجئت بإصابتها بنزيف حاد عقب عودتها إلى المنزل يوم العملية ليلا .



أوضحت السيدة أنها كانت ترغب في إجراء جراحة تجميلية عادية، و قام الطبيب بطمأنتها أكثر من مرة أن الأامر ليس خطيرا، إلا أنها اكتشفت فيما بعد أنها أصيبت بتشوهات في وجهها جراء العملية .

أشارت التقارير الطبية إلى أن السيدة أصيبت بجروح بالغة في المنطقة المحيطة بالأنف في الوجه، و أكد لها الطبيب الذي أجرى لها العملية أن الجروح ستختفي مع الوقت و لكن الأمر لم يكن بتلك السهولة .

جدير بالذكر أن السيدة أصيبت بتشوهات في وجهها في المنطقة المحيطة بال،ف و أعلى الفم، و قام خطيبها بفسخ الخطوبة و الإبتعاد عنها بسبب تلك الجراحة الخاطئة التي أجراها طبيب غير مسئولة و تسبب في إنهيار حياة السيدة الشخصية .