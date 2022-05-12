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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيسي وسوليفان يبحثان القضية الفلسطينية وسد النهضة.. وإدانات دولية واسعة ودعوات لإجراء تحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

القوات المسلحة المصرية توجه ضربات قاصمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء
السيسي وسوليفان يناقشان مستجدات القضايا الإقليمية
واشنطن تدعو إلى تحقيق "شفاف" في مقتل شيرين أبو عاقلة
زيلينسكي وشولتس يناقشان المساعدات الدفاعية لأوكرانيا
لافروف من مسقط: لا نريد حربًا في أوروبا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن القوات المسلحة المصرية أعلنت تنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمهما العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية.

وأشارت إلى أنه نتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود، كما أصيب جنديان آخران، لافتة إلى أنها تمكنت من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها، مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان.

وذكرت "الوطن" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي يزور القاهرة حاليًا، العلاقات المصرية الأمريكية، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومكافحة الإرهاب سد النهضة والقضايا الإقليمية والدولية.

وأضافت أن سوليفان نقل تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة، ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين.

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وقالت "الأنباء" إن استشهاد الصفحية شيرين أبو عاقلة، أثار موجة إدانات واسعة حيث دعا دبلوماسيون أمريكيون إلى إجراء تحقيق "شامل" و "شفاف" في الحادث، فيما  قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ "جريمة الإعدام" التي تعرضت لها أبو عاقلة.

وأفادت "الوطن" بأن جامعة الدول العربية أدانت استشهاد أبو عاقلة في مخيم جنين وحملت بحسب وصفها "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تستدعي المساءلة الدولية"، فيما طالبت الخارجية المصرية بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة.

دوليًا، ذكرت "الراي" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أنه أجرى محادثة مع المستشار الألماني أولاف شولتس لمناقشة المساعدات الدفاعية لأوكرانيا.

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قوله خلال لقاءه سلطان عمان هيثم بن طارق، إن روسيا لا تريد حربًا في أوروبا، مضيفًا: "إذا كنتم قلقين في شأن احتمال نشوب حرب في أوروبا، فنحن لا نريد ذلك على الإطلاق... لكني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الغرب هو الذي يقول باستمرار وبإصرار أنه في هذه الحالة، من الضروري هزيمة روسيا، توصلوا إلى استنتاجاتكم الخاص".

 

 

 

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