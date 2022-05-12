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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: القوات الأوكرانية تستعيد العديد من القرى باتجاه الحدود الروسية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تستعيد العديد من القرى والبلد باتجاه الحدو

 

أعلنت الاستخبارات البريطانية، اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية تواصل هجومها المضاد شمال خاركيف مما مكنها من استعادة العديد من القرى والبلدات باتجاه الحدود الروسية.

وأكدت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، في تقريرها اليومي حول الوضع في أوكرانيا، أن السيطرة على إقليم دونباس في أوكرانيا لا يزال على رأس أولويات الروس.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، عن اعتقاده بأن أوكرانيا، التي يتم تزويدها بالأسلحة من قبل بريطانيا ودول غربية أخرى، قادرة على تحقيق نصر عسكري في الصراع ضد روسيا.

وقال والاس: “من المحتمل جدًا أن تقوم أوكرانيا بتحطيم الجيش الروسي إلى الحد الذي يتعين عليه إما العودة إلى ما قبل فبراير أو يتعين عليهم الانسحاب”.

قال وزير الدفاع البريطاني، أمس الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتعين عليه مواجهة حقيقة أن غزوه لأوكرانيا قد فشل وأن بلاده ستخرج من الحرب “ضعيفة”.

وتابع والاس، إن “القوات الروسية تكافح من أجل اكتساب قوة دفع في هجوم جديد في شرق أوكرانيا، وقواتها مستنفدة، كما أن اقتصادها يعاني تحت وطأة العقوبات الدولية”.

وأضاف: “وحده الرئيس بوتين يستطيع أن يعرف أين سيكون منحدره. عليه أن يتصالح مع أنه خسر على المدى الطويل. لذا، مهما حدث في أوكرانيا، دعونا نفكر في أن روسيا أصبحت الآن دولة أضعف مما كانت عليه قبل هذا الغزو”.

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